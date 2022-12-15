Гамшик: «Меня звали и в «Милан», и в «Интер», и в «Ювентус»

Марек Гамшик стал одним из символов итальянского «Наполи», отыграв в этом клубе целых двенадцать лет. Как признался словацкий футболист, у него были и другие возможности, его приглашали к себе даже гранды итальянского футбола, однако он отказал всем. Гамшик защищал цвета «Наполи» с 2007 по 2019 год, сейчас он выступает за турецкий «Трабзонспор».

- В 2012 меня звал к себе «Милан», которым тогда руководил Аллегри. Потом меня приглашал Вальтер Маццарри, когда возглавил «Интер». Были и контакты с «Ювентусом», но я даже не думал об этом варианте. Мне было комфортно в «Наполи», я пять раз продлевал контракт с клубом, - вспоминает Гамшик в интервью телеканалу DAZN.