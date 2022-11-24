Моратти: «Моуринью - это надёжный выбор, но Спаллетти может создать что-то грандиозное»

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти поделился своим мнением о положении своего любимого клуба, а также ответил на вопрос, кого предпочел бы пригласить сейчас, окажись он снова президентом «Интера» - Моуринью или Спаллетти, наставника лидирующего в чемпионате «Наполи».

- Выбор между Моуринью и Спаллетти? Для меня Моуринью остается синонимом надежности, есть глубокое чувство уважения к нему. Но я бы предпочел попробовать что-то новое, а потому взял бы Спаллетти. Он может создать что-то великое. Поэтому, как президент «Интера», я бы все время выбирал только Спаллетти, - цитирует Моратти fcinter1908.it.