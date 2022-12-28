Хвича: «Я вёл переговоры с «Наполи» около двух лет»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия признался, что два года вёл переговоры с руководством неаполитанцев, прежде чем подписать контракт с командой. Напомним, грузин стал игроком лидеров Серии А этим летом, перейдя из батумского «Динамо».

«Я очень долго вёл переговоры с «Наполи». Если быть честным, всё длилось около двух лет. Я наблюдал за матчами команды и понимал, что отлично бы вписался в стиль игры. Неаполь – невероятный город, здесь потрясающие болельщики. Этот город любит футбол», – цитирует Кварацхелию Football Italia.

В данный момент на счету Хвичи 6 голов и 5 результативных передач в 12 матчах чемпионата Италии.