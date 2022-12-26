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Чемпионат Италии. Серия А

Элмас: «Хотим продолжать побеждать»

26 Декабря 2022 • 12:43 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

После пятнадцати туров итальянский «Наполи» лидирует в чемпионате Серии А с преимуществом в восемь очков над действующим чемпионом - «Миланом». Македонский нападающий «Наполи» Эльиф Элмас надеется, что успехи продолжатся и после возобновления чемпионата.

- Мы - сплоченная команда, мы хотим продолжать побеждать. Но сейчас важно подходить к конкретному матчу, игру за игрой, и продвинуться как можно дальше в Лиге чемпионов. Конечно, хочется выиграть Скудетто в этом году, - признался Элмас, слова которого цитирует De Marke Sports.

Чемпионат Италлии возобновляется 4 января, «Наполи» сыграет с «Интером».


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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Эльиф Элмас
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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