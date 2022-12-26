Элмас: «Хотим продолжать побеждать»

После пятнадцати туров итальянский «Наполи» лидирует в чемпионате Серии А с преимуществом в восемь очков над действующим чемпионом - «Миланом». Македонский нападающий «Наполи» Эльиф Элмас надеется, что успехи продолжатся и после возобновления чемпионата.

- Мы - сплоченная команда, мы хотим продолжать побеждать. Но сейчас важно подходить к конкретному матчу, игру за игрой, и продвинуться как можно дальше в Лиге чемпионов. Конечно, хочется выиграть Скудетто в этом году, - признался Элмас, слова которого цитирует De Marke Sports.

Чемпионат Италлии возобновляется 4 января, «Наполи» сыграет с «Интером».