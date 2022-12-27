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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» продаст Шкриньяра в январе, если игрок откажется продлевать контракт

27 Декабря 2022 • 13:01 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
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04.01 22:45

Если защитник «Интера» Милан Шкриньяра в ближайшие дни откажется от нового контракта, руководство итальянского клуба выставит его на трансфер. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, «Интер» предпочитает выручить за словака хоть какие-то деньги, нежели терять его следующим летом на правах свободного агента. Зимой футболиста могут попытаться приобрести «ПСЖ» или лондонский «Челси».

Напомним, «Интер» и Шкриньяр уже несколько месяцев ведут переговоры по новому контракту, но сторонам до сих пор не удалось согласовать условия. Клуб установил для словака дедлайн. Если в указанный срок защитник не даст согласие на новый контракт, его выставят на трансфер.

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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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