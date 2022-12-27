«Интер» продаст Шкриньяра в январе, если игрок откажется продлевать контракт

Если защитник «Интера» Милан Шкриньяра в ближайшие дни откажется от нового контракта, руководство итальянского клуба выставит его на трансфер. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, «Интер» предпочитает выручить за словака хоть какие-то деньги, нежели терять его следующим летом на правах свободного агента. Зимой футболиста могут попытаться приобрести «ПСЖ» или лондонский «Челси».

Напомним, «Интер» и Шкриньяр уже несколько месяцев ведут переговоры по новому контракту, но сторонам до сих пор не удалось согласовать условия. Клуб установил для словака дедлайн. Если в указанный срок защитник не даст согласие на новый контракт, его выставят на трансфер.