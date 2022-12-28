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Чемпионат Италии. Серия А

Кварацхелия: «Кварадона? Да, это теперь моё любимое прозвище»

28 Декабря 2022 • 22:45 Комментировать
Интер Милан
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Наполи
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04.01 22:45

Появление грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи» вызвало настоящий бум среди болельщиков - он полюбился им буквально за пару матчей. У Кварацхелии появилось много добродушных прозвищ, самым красноречивым из которых оказалось «Кварадона». Он признался, что это прозвище очень нравится ему.

- Мне нравятся все прозвища, но когда ваше имя ассоциируют с именем Марадоны, это такая честь, такие эмоции! Я действительно этим горжусь. Да, «Кварадона» сейчас мое любимое прозвище, - цитирует слова грузинского легионера итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Наполи Хвича Кварацхелия
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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