Кварацхелия: «Кварадона? Да, это теперь моё любимое прозвище»

Появление грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи» вызвало настоящий бум среди болельщиков - он полюбился им буквально за пару матчей. У Кварацхелии появилось много добродушных прозвищ, самым красноречивым из которых оказалось «Кварадона». Он признался, что это прозвище очень нравится ему.

- Мне нравятся все прозвища, но когда ваше имя ассоциируют с именем Марадоны, это такая честь, такие эмоции! Я действительно этим горжусь. Да, «Кварадона» сейчас мое любимое прозвище, - цитирует слова грузинского легионера итальянское новостное агентство ITASportPress.