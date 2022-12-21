«Болонья» и «Салернитана» заинтересовались Демме

31-летний полузащитник «Наполи» Диего Демме близок к смене клуба в рамках одной страны, сообщает журналист Николо Скира. В его услугах заинтересованы другие клубы Серии А – это «Болонья» и «Салернитана».

В текущем сезоне Демме практически не выходил на поле и из 15 возможных матчей сыграл лишь в трёх играх национального чемпионата.

Демме выступает в стане неаполитанцев с 2020 года, когда он перебрался в Южную Италию из «РБ Лейпциг». За «Наполи» он провёл свыше 60 матчей, в которых смог отличиться четыре раза.

Контракт немецкого футболиста с неаполитанским клубом действует до 2024 года.