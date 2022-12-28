Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Индзаги: «Мой первый сезон в «Интере» мог стать невероятным»

28 Декабря 2022 • 18:57 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги вспомнил о своём первом сезоне в клубе. «Нерадзурри» выиграли Кубок и Суперкубок Италии, но чемпионом стал «Милан».

«Честно говоря, для первого сезона мы выступили очень хорошо. Впервые за десять лет мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Это был момент, которого долго ждали болельщиков. В 1/8 финала мы хорошо боролись с «Ливерпулем».

Это была отличная кампания, а если бы мы выиграли скудетто, то мой первый сезон в «Интере» стал бы невероятным», - сказал Индзаги Sky Sport Italia.

В настоящий момент «Интер» готовится к домашнему матчу чемпионата Италии против «Наполи». Команды сыграют в среду, 4 января.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Декабря
20:06 · Италия. Серия А
Миранчук поучаствовал в разгроме «Монцы»
19:51 · Италия. Серия А
Романо подтвердил скорый переход Берешиньски в «Наполи» слухи
19:42 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» интересен защитник «Наполи»
19:42 · Италия. Серия А
Булыкин: «Хвича может вырасти в хорошего футболиста»
19:04 · Италия. Серия А
​Индзаги высказался о задачах «Интера» на 2023 год
18:57 · Италия. Серия А
​Индзаги: «Мой первый сезон в «Интере» мог стать невероятным»
18:37 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» пока не сделал предложения по трансферу Милинковича-Савича
17:48 · Италия. Серия А
​Куадрадо разозлил фанатов «Ювентуса»
16:52 · Италия. Серия А
​«Ювентус» может пожертвовать Маккенни слухи
16:41 · Англия. Премьер-лига
«Челси» положил глаз на хавбека «Интера»
16:17 · Англия. Премьер-лига
Аллегри хочет усилить «Ювентус» игроком «МЮ»
16:09 · Италия. Серия А
​Названо условие увольнения Аллегри из «Ювентуса» слухи
15:54 · Италия. Серия А
​Дибала откликнулся на просьбу Моуринью
15:50 · Англия. Премьер-лига
​Кулушевски – о «Ювентусе»: «Думал, что нахожусь не в том месте»
15:36 · Италия. Серия А
Хвича: «Наполи» сделает всё возможное, чтобы выиграть чемпионство»
Все новости
Рекомендуем