​Индзаги: «Мой первый сезон в «Интере» мог стать невероятным»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги вспомнил о своём первом сезоне в клубе. «Нерадзурри» выиграли Кубок и Суперкубок Италии, но чемпионом стал «Милан».

«Честно говоря, для первого сезона мы выступили очень хорошо. Впервые за десять лет мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Это был момент, которого долго ждали болельщиков. В 1/8 финала мы хорошо боролись с «Ливерпулем».

Это была отличная кампания, а если бы мы выиграли скудетто, то мой первый сезон в «Интере» стал бы невероятным», - сказал Индзаги Sky Sport Italia.

В настоящий момент «Интер» готовится к домашнему матчу чемпионата Италии против «Наполи». Команды сыграют в среду, 4 января.