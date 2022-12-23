Бастони: «Лукаку очень поможет «Интеру» во второй половине сезона»

Центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони верит в способности своего товарища по команде Ромелу Лукаку.

Бельгийский нападающий был арендован у «Челси» в начале сезона, но из-за травмы провёл всего четыре матча в Серии А, отметившись одним голом. Чемпионат мира в Катаре также сложился не лучшим образом для 29-летнего игрока: он появился на поле дважды и запомнился многочисленными упущенными голевыми моментами.

«Мы хотим как можно лучше проявить себя после возобновления сезона, – делится в интервью Бастони. – Лукаку ещё предстоит набрать оптимальную форму, но, учитывая интенсивность, с которой мы работаем, он сделает и очень поможет нам во второй половине сезона. С нетерпением ждём матча против «Наполи», – цитирует TMW итальянца.