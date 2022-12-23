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Чемпионат Италии. Серия А

Бастони: «Лукаку очень поможет «Интеру» во второй половине сезона»

23 Декабря 2022 • 00:02 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

Центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони верит в способности своего товарища по команде Ромелу Лукаку.

Бельгийский нападающий был арендован у «Челси» в начале сезона, но из-за травмы провёл всего четыре матча в Серии А, отметившись одним голом. Чемпионат мира в Катаре также сложился не лучшим образом для 29-летнего игрока: он появился на поле дважды и запомнился многочисленными упущенными голевыми моментами.

«Мы хотим как можно лучше проявить себя после возобновления сезона, – делится в интервью Бастони. – Лукаку ещё предстоит набрать оптимальную форму, но, учитывая интенсивность, с которой мы работаем, он сделает и очень поможет нам во второй половине сезона. С нетерпением ждём матча против «Наполи», – цитирует TMW итальянца.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку Алессандро Бастони
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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