Бывший игрок «Интера»: «Ханданович очень важен, но Онана заслуживает место в воротах»

В матче шестнадцатого тура чемпионата Италии «Интер» с минимальным счетом обыграл «Наполи», а вратарь «змей» Андре Онана пару раз спас свою команду от неприятностей. В результате «Интер» добыл желаемую победу и теперь уступает «Наполи» не 11, а восемь очков. Бывший игрок миланского клуба Бенуа Каэ, выступавший в его составе с 1997 по 2001 год, похвалил камерунского голкипера.

- Онана отлично делает свою работу. Ханданович очень важен для «Интера», он выступает там уже более десяти лет, но Онана заслуживает место основного вратаря. Он доказывает это в чемпионате, который традиционно считается сложным для вратарей, - цитирует Коэ fcinter1908.it.