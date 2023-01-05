Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Бывший игрок «Интера»: «Ханданович очень важен, но Онана заслуживает место в воротах»

05 Января 2023 • 21:06 Комментировать
Интер Милан
1:0
Наполи
окончен

В матче шестнадцатого тура чемпионата Италии «Интер» с минимальным счетом обыграл «Наполи», а вратарь «змей» Андре Онана пару раз спас свою команду от неприятностей. В результате «Интер» добыл желаемую победу и теперь уступает «Наполи» не 11, а восемь очков. Бывший игрок миланского клуба Бенуа Каэ, выступавший в его составе с 1997 по 2001 год, похвалил камерунского голкипера.

- Онана отлично делает свою работу. Ханданович очень важен для «Интера», он выступает там уже более десяти лет, но Онана заслуживает место основного вратаря. Он доказывает это в чемпионате, который традиционно считается сложным для вратарей, - цитирует Коэ fcinter1908.it. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Самир Ханданович Андре Онана Бенуа Каэ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Января
21:06 · Италия. Серия А
Бывший игрок «Интера»: «Ханданович очень важен, но Онана заслуживает место в воротах»
20:52 · Италия. Серия А
Вентура: «Я увидел лучший «Интер» сезона»
19:26 · Италия. Серия Б
В «Венеции» прокомментировали восстановление Черышева после травмы
16:40 · Италия. Серия А
​Инфантино – об инциденте с Юмтити: «Фанаты должны подняться, чтобы навсегда заткнуть рты расистам»
16:34 · Италия. Серия А
Чинквини: «У Миранчука может сложиться большая карьера»
15:52 · Англия. Премьер-лига
Несмотря на интерес «Валенсии», Закария останется в «Челси»
15:43 · Италия. Серия А
​Директор «Лацио»: Новых игроков из России в Серии А не будет
15:34 · Италия. Серия А
«Интер» хочет ускорить переговоры с Джеко по новому контракту
15:29 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» составит конкуренцию «МЮ» в борьбе за защитника «Наполи»
13:26 · Германия. Бундеслига
«Бавария» рассматривает двух потенциальных новичков
11:45 · Италия. Серия А
«Интер» продолжает вести переговоры со Шкриньяром по новому контракту
11:21 · Италия. Серия А
В «Наполи» прокомментировали слухи о возможном трансфере Унаи
08:47 · Италия. Серия А
Аллегри ответил на вопрос о трансферах «Ювентуса»
08:06 · Италия. Серия А
Джеко раскрыл секрет своего футбольного долголетия
06:51 · Италия. Серия А
Красивый жест Дибалы - сдал свою медаль чемпиона мира в клубный музей «Ромы»
Все новости
Рекомендуем