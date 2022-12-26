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Чемпионат Италии. Серия А

«Галатасарай» готов удовлетворить требования Джеко по зарплате, «Интер» – нет слухи

26 Декабря 2022 • 03:52 Комментировать
Сивасспор
...
Галатасарай
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29.12 17:00

«Интер» и Эдин Джеко далеки от договорённости по условиям нового контракта.

36-летний нападающий хотел бы продлить договор, сохранив при этом нынешнюю заработную плату, но руководство «нерадзурри» не намерено платить требуемую сумму возрастному игроку, учитывая непростое финансовое положение клуба, докладывает La Gazzetta dello Sport. Ситуацией может воспользоваться «Галатасарай», об интересе которого уже сообщалось ранее. Турецкий клуб готов удовлетворить контрактные запросы опытного футболиста.

Действующее соглашение Эдина Джеко с «Интером» истекает по окончании текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Интер Милан Эдин Джеко трансферы футбола - лето 2023
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