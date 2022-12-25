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Чемпионат Италии. Серия А

Раванелли надеется, что «Интер» обыграет «Наполи»

25 Декабря 2022 • 08:32 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

В Италии возобновляется чемпионат Серии А, в шестнадцатом туре миланский «Интер» примет дома «Наполи», это будет центральный матч тура. Бывший футболист туринского «Ювентуса» и итальянской сборной Фабрицио Раванелли надеется на то, что «Интер» выиграет и вернет интригу в чемпионат.

«Наполи», напомним, еще не проигрывал в этом сезоне - в пятнадцати матчах подопечные Лучано Спаллетти выиграли тринадцать раз и еще дважды сыграли вничью.

- Если «Наполи» выиграет, это будет решающий сигнал для всех преследователей, который обескуражит их. А если проиграет, то подарит всем надежду. В чемпионате еще много игр, - цитирует Раванелли fcinter1908.it.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Наполи Фабрицио Раванелли
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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