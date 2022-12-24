Капелло сравнил Амрабата с Гаттузо

Бывший тренер мадридского «Реала» Фабио Капелло сравнил одного из лучших игроков чемпионата мира в Катаре с другим известным полузащитником, игравшим на его позиции.

«Очень он похож на Дженнаро Гаттузо», - цитирует Капелло Corriere della Sera. Специалист пояснил, что у африканца есть талант постоянно быть на поле в нужное время и в нужном месте. А ещё, как и Гаттузо в своё время, Амрабат обладает прекрасной техникой.

Напомним, Софьян Амрабат был основным игроком центра полузащиты в составе сборной Марокко на катарском чемпионате мира, где марокканцы заняли четвёртое место. На данный момент Амрабат – игрок итальянской «Фиорентины».