Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Экс-игрок «Рубина» Могилевец: «Хвича кричал после фолов и копировал поведение Неймара»

22 Декабря 2022 • 11:31 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

Бывший полузащитник «Рубина» Павел Могилевец поделился мнением об экс-нападающем казанской команды Хвиче Кварацхелии, который в настоящий момент выступает за итальянский «Наполи».

По мнению российского футболиста, грузинский вингер копировал стиль форварда сборной Бразилии Неймара, точно так же обижаясь, когда получал по ногам на тренировках.

«Точно кричал после фолов, иногда обижался и расстраивался. Звёзды на его позиции вроде Неймара делают то же самое. Возможно, Хвича пытался равняться на него. Такие игроки могут изобразить что-то, нарисовать фол», — приводит слова футболиста Sport24.

Напомним, Кварацхелия выступал за «Рубин» в период с 2019 по 2022 год. В общей сложности за казанцев нападающий провёл 73 матча, забив девять голов и отдав 18 результативных передач.

В текущем сезоне 21-летний грузин сумел отметиться восемью голами и десятью ассистами в 17 играх за «Наполи».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Наполи Неймар Павел Могилевец Хвича Кварацхелия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Декабря
12:31 · Россия. Премьер-лига
Президент тульского «Арсенала» высказался о будущем Панченко
11:31 · Россия. Первая лига
Экс-игрок «Рубина» Могилевец: «Хвича кричал после фолов и копировал поведение Неймара»
10:32 · Россия. Первая лига
Экс-игрок «Рубина» Могилевец: «Со Слуцким отношения не сложились, не привык к его шуткам» 1
09:45 · Россия. Первая лига
В «Арсенале» поставили точку в вопросе о возможной отставке Кононова
21 Декабря
17:03 · Россия. Первая лига
В «Арсенале» высказались о будущем Кононова
20 Декабря
20:50 · Россия. Первая лига
Газизов заявил, что «Уфа» полностью откажется от госфинансирования в будущем
14:48 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Главное, чтобы у Самошникова было желание проявить себя в «Локомотиве»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Рубину» не стоит отпускать Самошникова в «Локомотив»
12:27 · Россия. Премьер-лига
Стала известна сумма, которую «Локомотив» заплатит за Самошникова
09:47 · Россия. Первая лига
«Уфа» расторгла контракт с Дзантиевым
19 Декабря
12:16 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «Предлагали Урунову вернуться в «Уфу», он хороший парень»
18 Декабря
11:59 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Слуцкий сильно подорвал уверенность Игнатьева в собственных силах»
17 Декабря
13:06 · Россия. Первая лига
Сосницкий — главный кандидат на пост наставника «Кубани»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Самошников близок к переходу в «Локомотив»
16 Декабря
18:26 · Россия. Первая лига
Евсеев высказался о возможном назначении в «Кубань»
Все новости
Рекомендуем