Экс-игрок «Рубина» Могилевец: «Хвича кричал после фолов и копировал поведение Неймара»

Бывший полузащитник «Рубина» Павел Могилевец поделился мнением об экс-нападающем казанской команды Хвиче Кварацхелии, который в настоящий момент выступает за итальянский «Наполи».

По мнению российского футболиста, грузинский вингер копировал стиль форварда сборной Бразилии Неймара, точно так же обижаясь, когда получал по ногам на тренировках.

«Точно кричал после фолов, иногда обижался и расстраивался. Звёзды на его позиции вроде Неймара делают то же самое. Возможно, Хвича пытался равняться на него. Такие игроки могут изобразить что-то, нарисовать фол», — приводит слова футболиста Sport24.

Напомним, Кварацхелия выступал за «Рубин» в период с 2019 по 2022 год. В общей сложности за казанцев нападающий провёл 73 матча, забив девять голов и отдав 18 результативных передач.

В текущем сезоне 21-летний грузин сумел отметиться восемью голами и десятью ассистами в 17 играх за «Наполи».