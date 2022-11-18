Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Лосано: «Когда я перешёл в «Наполи», Анчелотти в первый же день пригласил меня на ужин со своей семьёй»

18 Ноября 2022 • 13:30 Комментировать
Вальядолид
...
Реал Мадрид
1 6.10 X 4.50 2 1.50
31.12 17:00

Нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано рассказал о том, как прошёл его первый вечер в Италии после подписания контракта с неаполитанским клубом. Напомним, в то время командой руководил нынешний наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Когда я перешёл в «Наполи», Анчелотти в первый же день пригласил меня на ужин со своей семьёй. Там были даже его внуки. Это очень много для меня значило», – цитирует Лосано TPT Football.

Напомним, Анчелотти тренировал «Наполи» с 2018 по 2019 год, после чего был уволен и отправился в «Эвертон». Летом 2021 года итальянец вернулся в мадридский «Реал», где в своём первом же сезоне после возвращения выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Наполи Ирвинг Лосано
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Ноября
13:54 · Италия. Серия А
«Барселона» предложила Бельерина клубу Серии А
13:30 · Италия. Серия А
Лосано: «Когда я перешёл в «Наполи», Анчелотти в первый же день пригласил меня на ужин со своей семьёй»
09:35 · Италия. Серия А
​Тотти: «Ювентус», «Милан» и «Интер» нельзя недооценивать»
08:39 · Италия. Серия А
Ди Ливио предупредил «Наполи»: «В матчах против «Интера» и «Ювентуса» можно потерять всё»
08:15 · Италия. Серия А
​Мальдини: «Награда, конечно, дарит удовлетворение»
08:08 · Италия. Серия А
​Марсио Аморозо: «В этой Серии А я бы забил 44 гола за сезон» 2
07:41 · Италия. Серия А
​Верховод: «Сейчас Лига чемпионов для «Ювентуса» важнее, чем чемиионат» 1
07:28 · Италия. Серия А
Мальдини: «Мы тоже когда-то боролись с «Наполи»
07:17 · Италия. Серия А
Верховод: «Не понимаю, почему Аллегри ещё в «Ювентусе»
07:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мальдини: «К сожалению, не удалось продлить контракт Леау до чемпионата мира»
06:50 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Прогресс «Милана» - это заслуга Мальдини и Массары»
06:44 · Италия. Серия А
​Чалханоглу: «Я счастлив в «Интере»
06:26 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Не могу назвать фаворита в противостоянии с «Тоттенхэмом»
06:04 · Италия. Серия А
Чалханоглу: «Нет причин отказываться от Скудетто»
05:53 · Италия. Серия А
Ибрагимович прокомментировал первую половину сезона для «Милана»
Все новости
Рекомендуем