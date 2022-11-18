Лосано: «Когда я перешёл в «Наполи», Анчелотти в первый же день пригласил меня на ужин со своей семьёй»

Нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано рассказал о том, как прошёл его первый вечер в Италии после подписания контракта с неаполитанским клубом. Напомним, в то время командой руководил нынешний наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Когда я перешёл в «Наполи», Анчелотти в первый же день пригласил меня на ужин со своей семьёй. Там были даже его внуки. Это очень много для меня значило», – цитирует Лосано TPT Football.

Напомним, Анчелотти тренировал «Наполи» с 2018 по 2019 год, после чего был уволен и отправился в «Эвертон». Летом 2021 года итальянец вернулся в мадридский «Реал», где в своём первом же сезоне после возвращения выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании.