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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» ждёт предложений по Осимхену

16 Ноября 2022 • 16:38 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
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04.01 22:45

Итальянский «Наполи» ждёт предложений по своему нападающему Виктору Осимхену, который в данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата Италии с 9 забитыми голами.

По информации от Daily Mirror, неаполитанцы ожидают, что ведущие клубы Европы обратятся к ним за Осимхеном в январское трансферное окно. Сумма потенциального трансфера футболиста сборной Нигерии оценивается в размере 70 миллионов евро.

Напомним, что в своё время «Наполи» летом 2020 года заплатил за Осимхена «Лиллю» 80 миллионов евро. Некоторые источники раньше сообщали, что неаполитанцы согласятся отпустить форварда лишь за сумму свыше 100 миллионов евро.

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Наполи Виктор Осимхен
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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