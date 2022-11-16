«Наполи» ждёт предложений по Осимхену

Итальянский «Наполи» ждёт предложений по своему нападающему Виктору Осимхену, который в данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата Италии с 9 забитыми голами.

По информации от Daily Mirror, неаполитанцы ожидают, что ведущие клубы Европы обратятся к ним за Осимхеном в январское трансферное окно. Сумма потенциального трансфера футболиста сборной Нигерии оценивается в размере 70 миллионов евро.

Напомним, что в своё время «Наполи» летом 2020 года заплатил за Осимхена «Лиллю» 80 миллионов евро. Некоторые источники раньше сообщали, что неаполитанцы согласятся отпустить форварда лишь за сумму свыше 100 миллионов евро.