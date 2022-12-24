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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Унаи может стать футболистом «Наполи» слухи

24 Декабря 2022 • 15:56 Комментировать
Интер Милан
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Наполи
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04.01 22:45

Марокканский полузащитник Аззедин Унаи, сверкнувший на катарском чемпионате мира, близок к переходу в один из лучших клубов Италии.

Речь идёт о лидирующем в таблице Серии А «Наполи». По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, между руководствами клубов установлен первый контакт. Сообщается, что боссы «Анже», за который выступает креативный футболист, рассчитывают выручить за свою звезду от 20 до 25 миллионов евро.

Напомним, что Унаи провёл все семь игр марокканской сборной, добравшейся до исторического четвёртого места на прошедшем мундиале. Ранее сообщалось, что руководство «Анже» готово продать молодого хавбека.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Джанлука Ди Марцио Аззедин Унаи
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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