Пальюка: «Если «Наполи» обыграет «Интер», то выбьет миланцев из гонки за Скудетто»

Бывший голкипер миланского «Интера» Джанлука Пальюка поделился своими ожиданиями от главного матча возобновляющейся в среду итальянской Серии А - миланский «Интер» сразится с «Наполи», который опережает в турнирной таблице «змей» на целых одиннадцать очков. Игра состоится вечером четвертого января.

- Если «Наполи» обыграет «Интер», то с гонкой за Скудетто для «нерадзурри» будет закончено. Я считаю «Наполи» фаворитом, мне кажется, они выиграют матч. Спаллетти удержит команду в тонусе, и, если команда сохранит свою игру, то возьмет и чемпионский титул, - цитирует слова Пальюки pianetamilan.it.