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Чемпионат Италии. Серия А

Пальюка: «Если «Наполи» обыграет «Интер», то выбьет миланцев из гонки за Скудетто»

04 Января 2023 • 05:20 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
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Через 17 ч. 1 мин.

Бывший голкипер миланского «Интера» Джанлука Пальюка поделился своими ожиданиями от главного матча возобновляющейся в среду итальянской Серии А - миланский «Интер» сразится с «Наполи», который опережает в турнирной таблице «змей» на целых одиннадцать очков. Игра состоится вечером четвертого января.

- Если «Наполи» обыграет «Интер», то с гонкой за Скудетто для «нерадзурри» будет закончено. Я считаю «Наполи» фаворитом, мне кажется, они выиграют матч. Спаллетти удержит команду в тонусе, и, если команда сохранит свою игру, то возьмет и чемпионский титул, - цитирует слова Пальюки pianetamilan.it.

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Интер Милан Наполи Джанлука Пальюка
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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