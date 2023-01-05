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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти: «Мы слишком медленно двигались»

05 Января 2023 • 01:09 Комментировать
Интер Милан
1:0
Наполи
окончен

В центральном матче шестнадцатого тура чемпионата Италии «Наполи» потерпел первое поражение в сезоне, уступив в Милане «Интеру» с минимальным счетом - 0:1. Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти считает поражение своей команды логичным, так как она недостаточно хорошо двигалась и двигала мяча, считает наставник.

- «Интер» сыграл так, как мы и ожидали, а вот мы медленно двигались, медленно передвигали мяч. Нам надо чуть поработать над качеством. Некоторые игроки проявили себя хуже, чем я надеялся. Если ты медленно двигаешь мяч, то все становится намного сложнее. Нужно больше тренироваться и возвращать былое качество игры, - цитирует слова Спаллетти fcinter1908.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лучано Спаллетти Наполи
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