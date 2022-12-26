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Чемпионат Италии. Серия А

Бьюкенен станет главной целью «Интера», если клуб продаст Дюмфриса

26 Декабря 2022 • 15:14 Комментировать
Интер Милан
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Наполи
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04.01 22:45

Миланский «Интер» определился с приоритетным кандидатом на замену Дензелу Дюмфриса, которого уже несколько месяцев сватают в Английскую премьер-лигу. По информации от La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» считают, что канадец Тэйджон Бьюкенен из бельгийского «Брюгге» по достоинству сможет заменить Дюмфриса на «Джузеппе Меацца».

Нынешний клуб канадца уже выставил ценник на своего футболиста. По сведениям источника, трансфер может обойтись «Интеру» в 15-17 миллионов евро. Если Дюмфрис всё же уйдёт зимой, «нерадзурри» попытаются заполучить Бьюкенена уже в январе.

Тэйджон в нынешнем сезоне отметился одним голом в восьми матчах чемпионата Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Интер Милан Дензел Дюмфрис Тэйджон Бьюкенен
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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