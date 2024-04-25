«Рома» вырвала победу в доигровке матча с «Удинезе»

В четверг «Удинезе» и «Рома» доиграли оставшиеся минуты в прерванном матче Серии А. Напомним, что поединок был остановлен из-за серьезной травмы Эвана Ндика при счете 1:1. Сегодня моментов было немного, но голевую атаку болельщики увидели. В компенсированное время Бриан Кристанте точно пробил головой и принес три очка римлянам - 1:2.
«Рома» закрепилась на пятом месте Серии А, соперник делит третье место с конца.
Видеотрансляция матча Удинезе - Рома
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Протокол игры
|(1:0) Перейра Роберто23'
|64'Лукаку Ромелу (1:1)
|90'Кристанте Бриан (1:2)
Окойе Мадука•Перес Неуэн90' (Кабаселе Кристиан (90') •Бийол Яка• 58'Кристенсен Томас•Эхизибуэ Кингсли70' (Феррейра Жоау (70') •Самарджич Лазар•Уолас Соуза•Пайеро Мартин• 66'Камара Хассан 31'70' (Земура Джордан (70') •Перейра Роберто•Лукка Лоренцо
Свилар Миле•Хёйсен Дин53' (Дибала Пауло (53') •Н'Дика Эван72' (Азмун Сердар (72') •Залевски Никола73' (Спинаццола Леонардо (73') •Кристанте Бриан•Паредес Леандро72' (Пеллегрини Лоренцо (72') •Ауа Уссем53' (Карсдорп Рик (53'• 90'Эль-Шаарави Стефан90') •Анхелиньо Хосе•Бальданци Томмазо 69'72' (Абрахам Тэмми (72') •Лукаку Ромелу72'•Боер Пьетро (Льоренте Диего (72')
Запасные: Патрисиу Руй
Запасные: (Льоренте Диего (72') •Бове Эдоардо•Кристенсен Расмус•Челик Зеки•Саншеш Ренату•Манчини Джанлука•Кошта Жоау
25 апреля. Стадион "Стадион Блюнержи - Стадио Фриули".
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