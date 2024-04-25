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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» вырвала победу в доигровке матча с «Удинезе»

25 Апреля 2024 • 21:31 Комментировать
Удинезе
1:2
Рома
окончен

В четверг «Удинезе» и «Рома» доиграли оставшиеся минуты в прерванном матче Серии А. Напомним, что поединок был остановлен из-за серьезной травмы Эвана Ндика при счете 1:1. Сегодня моментов было немного, но голевую атаку болельщики увидели. В компенсированное время Бриан Кристанте точно пробил головой и принес три очка римлянам - 1:2.

«Рома» закрепилась на пятом месте Серии А, соперник делит третье место с конца.

Видеотрансляция матча Удинезе - Рома

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Протокол игры  
Удинезе1:2Рома
(1:0) Перейра Роберто23'  
  64'Лукаку Ромелу (1:1)
  90'Кристанте Бриан (1:2)
Окойе МадукаПерес Неуэн 90' (Кабаселе Кристиан ( 90') Бийол Яка  58'Кристенсен ТомасЭхизибуэ Кингсли 70' (Феррейра Жоау ( 70') Самарджич ЛазарУолас СоузаПайеро Мартин  66'Камара Хассан  31' 70' (Земура Джордан ( 70') Перейра РобертоЛукка Лоренцо
Запасные: Джанетти ЛаутароДэвис КинанСаррага ОйерПаделли ДаниэлеСильвестри МаркоСаксесс ИсаакТиквич АнтониоБреннерЭбоселе Фести
Свилар МилеХёйсен Дин 53' (Дибала Пауло ( 53') Н'Дика Эван 72' (Азмун Сердар ( 72') Залевски Никола 73' (Спинаццола Леонардо ( 73') Кристанте БрианПаредес Леандро 72' (Пеллегрини Лоренцо ( 72') Ауа Уссем 53' (Карсдорп Рик ( 53'  90'Эль-Шаарави Стефан 90') Анхелиньо ХосеБальданци Томмазо  69' 72' (Абрахам Тэмми ( 72') Лукаку Ромелу 72'Боер Пьетро (Льоренте Диего ( 72')
Запасные: Патрисиу Руй
Запасные: (Льоренте Диего ( 72') Бове ЭдоардоКристенсен РасмусЧелик ЗекиСаншеш РенатуМанчини ДжанлукаКошта Жоау
25 апреля. Стадион "Стадион Блюнержи - Стадио Фриули".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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