«Рома» вырвала победу в доигровке матча с «Удинезе»

В четверг «Удинезе» и «Рома» доиграли оставшиеся минуты в прерванном матче Серии А. Напомним, что поединок был остановлен из-за серьезной травмы Эвана Ндика при счете 1:1. Сегодня моментов было немного, но голевую атаку болельщики увидели. В компенсированное время Бриан Кристанте точно пробил головой и принес три очка римлянам - 1:2.

«Рома» закрепилась на пятом месте Серии А, соперник делит третье место с конца.