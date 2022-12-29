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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» обыграл в товарищеском матче «Сассуоло»

29 Декабря 2022 • 21:09 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.15
04.01 22:45

«Сассуоло» и миланский «Интер» встретились между собой в товарищеском матче, последнем для «Интера» накануне возобновления чемпионата. Миланцы оказались сильнее благодаря голу боснийского нападающего Эдина Джеко, который поразил ворота «Сассуоло» в середине второй половины матча после передачи Бастони.

У «Интера» были и другие возможности для взятия ворот, но в итоге все ограничилось счетом 1:0. Теперь дружину Симоне Индзаги поджидает грозный соперник - лидер чемпионата Италии «Наполи», в рамках шестнадцатого тура Серии А. Встреча состоится в среду, четвертого января, в Милане. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сассуоло
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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