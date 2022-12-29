«Интер» обыграл в товарищеском матче «Сассуоло»

«Сассуоло» и миланский «Интер» встретились между собой в товарищеском матче, последнем для «Интера» накануне возобновления чемпионата. Миланцы оказались сильнее благодаря голу боснийского нападающего Эдина Джеко, который поразил ворота «Сассуоло» в середине второй половины матча после передачи Бастони.

У «Интера» были и другие возможности для взятия ворот, но в итоге все ограничилось счетом 1:0. Теперь дружину Симоне Индзаги поджидает грозный соперник - лидер чемпионата Италии «Наполи», в рамках шестнадцатого тура Серии А. Встреча состоится в среду, четвертого января, в Милане.