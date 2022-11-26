Онана: «Я почувствовал себя футболистом «Интера» с первой же минуты, как узнал об интересе клуба»

Не в лучших чувствах расставшийся с амстердамским «Аяксом» Андре Онана не устает рассыпаться в комплиментах к своей нынешней команде - миланскому «Интеру». Он рассказал журналистам о том, как узнал об интересе «Интера» к нему и о своем отношении к этому приглашению.

- Помню, как Пьео Аузилио впервые поговорил с моим агентом, рассказал ему, как меня хотят видеть в «Интере». И с первой же минуты я начал ощущать себя будущим футболистом команды, примеривать на себя вратарский свитер - даже когда еще не было никакой конкретики в переговорах. А как иначе, когда вы узнаете, что определенный клуб так сильно хочет вас? Вы тоже начинаете думать о нем, - цитирует слова Онана fcinter1908.it.