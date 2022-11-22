«Интер» вступил в борьбу за игрока, которого выгоняет Моуринью

Правый защитник «Ромы» Рик Карсдорп может продолжить карьеру в одном из итальянских топ-клубов.

Судя по всему, нидерландский футболист больше не сыграет за римлян, поскольку попал в немилость Жозе Моуринью. Карсдорп уже покинул расположение «Ромы» и будет искать себе новый клуб в январе. По информации TMW, ещё одним претендентом на 27-летнего латераля стал миланский «Интер», которому предстоит выдержать конкуренцию со стороны «Ювентуса».

Рик Карсдорп провёл 11 матчей за «Рому» в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 9 млн евро.