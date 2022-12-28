«Челси» положил глаз на хавбека «Интера»

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла в скором времени может перебраться в лондонский топ-клуб. По информации от Football Italia, следующим летом на хавбека будет охотиться «Челси».

По сведениям источника, Барелла считается очень привлекательным вариантом для руководства «Челси» в качестве усиления полузащиты. Верхушка клуба хочет обновить эту линию, так как в конце сезона команду на правах свободных агентов могут покинуть Н’Голо Канте и Жоржиньо, которым уже за 30.

Возможный уход Бареллы может заставить «Интер» заставить переключить внимание на хавбека «Сассуоло» Давиде Фраттези, который также интересен «Роме».