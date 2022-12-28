Бенитес: «Наполи» хорош, но я не хочу сулить им титул»

Бывший тренер «Наполи», испанский специалист Рафаэль Бенитес, прокомментировал успехи клуба в текущем сезоне. «Наполи» уверенно лидирует в итальянском чемпионате и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в своей группе.

- Я не хочу давать прогнозы на тему победу в чемпионате, лучше промолчать. Но у команды есть все, что нужно - энтузиазм, качество игры, подход. А перерыв на чемпионат мира, наоборот, может помочь, освежить силы команды, - цитирует слова Бенитеса pianetamilan.it.

Напомним, что «Наполи» не становился чемпионом Италии с далекого 1990 года.