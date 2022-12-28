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Чемпионат Италии. Серия А

Бенитес: «Наполи» хорош, но я не хочу сулить им титул»

28 Декабря 2022 • 01:10 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

Бывший тренер «Наполи», испанский специалист Рафаэль Бенитес, прокомментировал успехи клуба в текущем сезоне. «Наполи» уверенно лидирует в итальянском чемпионате и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в своей группе.

- Я не хочу давать прогнозы на тему победу в чемпионате, лучше промолчать. Но у команды есть все, что нужно - энтузиазм, качество игры, подход. А перерыв на чемпионат мира, наоборот, может помочь, освежить силы команды, - цитирует слова Бенитеса pianetamilan.it.

Напомним, что «Наполи» не становился чемпионом Италии с далекого 1990 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Наполи
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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