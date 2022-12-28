​Индзаги высказался о задачах «Интера» на 2023 год

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги высказался о задачах его команды на наступающий год.

«Наши перспективы на 2023 год заключаются в том, что мы хотим что-то выиграть. Замечательно играть и наслаждаться нашим футболом, но в конечном счёте это и есть цель», - слова Индзаги приводит Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

На текущий момент «Интер» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Симоне Индзаги сейчас готовится к домашнему матчу Серии А против «Наполи», который пройдёт 4 января.

Добавим, что «Интер» пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с «Порту».