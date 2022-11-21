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Чемпионат Германии. Бундеслига

Госенс может вернуться в Германию

21 Ноября 2022 • 15:43 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.20 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

«Байер» проявляет интерес к полузащитнику «Интера» Робину Госенсу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство немецкого клуба планирует предложить миланцам взамен 22-летнего защитника Митчела Баккера, который в текущем сезоне успел провести за «аспириновых» 19 матчей и забить в них один гол.

Контракт Госенса с «нерадзурри» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек провёл в составе «Интера» 18 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами. Цвета итальянского клуба Госенс защищает с января 2022 года. Ранее он выступал за «Аталанту».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Митчел Баккер Робин Госенс
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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