«ПСЖ» не подпишет Шкриньяра

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр не перейдёт в «Пари Сен-Жермен» в январе.

Руководство «нерадзурри» не может договориться со словаком о продлении контракта, истекающего через полгода, что, вероятно, вынудит клуб расстаться с игроком уже в январское трансферное окно. Тем не менее, по данным журналиста Адриена Гренье, «ПСЖ» не будет пытаться приобрести Шкриньяра, несмотря на многочисленные слухи. Переговоры по 27-летнему футболисту зашли в тупик ещё летом, и с тех пор парижане больше не возвращались к обсуждению сделки.

Интерес к Милану Шкриньяру проявляют представители Английской премьер-лиги.