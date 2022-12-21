Президент «Интера» Чжан: «Мы хотим продолжать бороться за трофеи»

Президент миланского «Интера» Стивен Чжан рассказал о целях команды на следующий год. Напомним, «нерадзурри» в данный момент располагаются на пятом месте в чемпионате Италии, отставая от лидирующего «Наполи» на 11 очков. Что касается Лиги чемпионов, там команда Симоне Индзаги встретится в ⅛ финала с «Порту».

«Нет никаких сомнений: мы хотим бороться за трофеи. «Интер» продолжит делать это и в следующем году», – цитирует Чжана Sky Sport.

В последние годы «Интер» испытывает сложности с финансами. Ходят слухи, что из-за этого команда в конце сезона может расстаться с некоторыми ключевыми игроками.