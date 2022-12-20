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Осимхен – о чемпионской гонке в Серии А: «Никто не думает, что 8 очков отрыва дают нам гарантию»

20 Декабря 2022 • 15:52 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.20 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен поделился ожиданиями от чемпионской гонки в Серии А.

«Никто не думает, что 8 очков отрыва дают нам гарантию того, что в конце сезона мы выиграем скудетто. Кампания будет длинной. Мы прекрасно знаем, что нельзя сбавлять темпы. Мы должны продолжать в том же духе, тяжело работать и притворяться, будто мы не лидируем в чемпионате. Нам не следует обращать внимание на тех, кто ждёт нашего поражения. Мы хотим обыграть «Интер», но это будет сложно», – сказал нападающий в интервью журналисту Клаудио Руссо.

Напомним, свой следующий матч в Серии А «Наполи» проведёт на выезде против «Интера», который идёт на пятом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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