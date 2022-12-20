Осимхен – о чемпионской гонке в Серии А: «Никто не думает, что 8 очков отрыва дают нам гарантию»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен поделился ожиданиями от чемпионской гонки в Серии А.

«Никто не думает, что 8 очков отрыва дают нам гарантию того, что в конце сезона мы выиграем скудетто. Кампания будет длинной. Мы прекрасно знаем, что нельзя сбавлять темпы. Мы должны продолжать в том же духе, тяжело работать и притворяться, будто мы не лидируем в чемпионате. Нам не следует обращать внимание на тех, кто ждёт нашего поражения. Мы хотим обыграть «Интер», но это будет сложно», – сказал нападающий в интервью журналисту Клаудио Руссо.

Напомним, свой следующий матч в Серии А «Наполи» проведёт на выезде против «Интера», который идёт на пятом месте в турнирной таблице.