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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен: «Даже не думаю об уходе из «Наполи», это один из лучших клубов Европы»

20 Декабря 2022 • 15:47 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
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04.01 22:45

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен признался, что не думает об уходе из команды, хотя в последнее время ходило много слухов об интересе к его персоне со стороны некоторых топ-клубов из Английской премьер-лиги.

«Я даже не думаю об уходе из «Наполи», это один из лучших клубов Европы и я хочу выигрывать здесь трофеи. В данный момент я сфокусирован только на этом сезоне, потому что мы пока ничего не достигли. Мы должны выиграть кое-что. Посмотрим, что будет после этого», – цитирует нигерийса журналист Клаудио Руссо.

Осимхен является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Серии А с 9 голами, хотя нигериец пропустил несколько матчей из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
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