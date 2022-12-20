Осимхен: «Даже не думаю об уходе из «Наполи», это один из лучших клубов Европы»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен признался, что не думает об уходе из команды, хотя в последнее время ходило много слухов об интересе к его персоне со стороны некоторых топ-клубов из Английской премьер-лиги.

«Я даже не думаю об уходе из «Наполи», это один из лучших клубов Европы и я хочу выигрывать здесь трофеи. В данный момент я сфокусирован только на этом сезоне, потому что мы пока ничего не достигли. Мы должны выиграть кое-что. Посмотрим, что будет после этого», – цитирует нигерийса журналист Клаудио Руссо.

Осимхен является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Серии А с 9 голами, хотя нигериец пропустил несколько матчей из-за травмы.