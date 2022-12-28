«Интер» предлагает Бастони зарплату 4 миллионов евро в год, игрок хочет на 500 тысяч больше

Миланский «Интер» до сих пор не может договориться со своим защитником Алессандро Бастони о новом контракте. По информации от Fc Inter News, итальянец хочет получать 4,5 миллионов евро в год по новому соглашению, тогда как клуб предлагает на 500 тысяч меньше.

Тем не менее, в руководстве «Интера» есть уверенность, что скоро будет найден компромисс. Если стороны так и не смогут договориться, Бастони всерьёз может задуматься об уходе. Летом в услугах итальянца был заинтересован лондонский «Тоттенхэм», который ныне возглавляет бывший наставник «нерадзурри» Антонио Конте. Игрока также просматривает другой английский клуб – «Манчестер Сити».