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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» предлагает Бастони зарплату 4 миллионов евро в год, игрок хочет на 500 тысяч больше

28 Декабря 2022 • 12:36 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

Миланский «Интер» до сих пор не может договориться со своим защитником Алессандро Бастони о новом контракте. По информации от Fc Inter News, итальянец хочет получать 4,5 миллионов евро в год по новому соглашению, тогда как клуб предлагает на 500 тысяч меньше.

Тем не менее, в руководстве «Интера» есть уверенность, что скоро будет найден компромисс. Если стороны так и не смогут договориться, Бастони всерьёз может задуматься об уходе. Летом в услугах итальянца был заинтересован лондонский «Тоттенхэм», который ныне возглавляет бывший наставник «нерадзурри» Антонио Конте. Игрока также просматривает другой английский клуб – «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алессандро Бастони
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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