Чалханоглу: «Верю, что «Интер» в этом сезоне сможет выиграть Лигу чемпионов»

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу верит в победу своей команды в Лиге чемпионов. Напомним, «нерадзурри» в последний раз поднимали над головой «ушастого» в сезоне-2009/10 под руководством Жозе Моуринью.

«Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов. Я верю, что мы можем сделать это в нынешнем сезоне. Не знаю почему, но у меня хорошее предчувствие. Мы вышли из очень сложной группы. «Порту» – очень сильная команда, но если мы сыграем так, как с «Барселоной» – мы можем выйти в четвертьфинал», – заявил Чалханоглу в интервью Il Corriere dello Sport.

В прошлом сезоне «Интер» вылетел из Лиги чемпионов на стадии ⅛ финала, уступив «Ливерпулю» по сумме двух матчей.