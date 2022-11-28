Бенитес считает, что «Наполи» выиграет Скудетто

Бывший тренер «Наполи» Рафаэль Бенитес уверен в том, что клуб, который он тренировал, в этом году станет чемпионом Италии. Речь идет, конечно же, о «Наполи». Сейчас южане лидируют в чемпионате с преимуществом в восемь баллов, и Бенитеса очень впечатляет игра клуба.

- «Наполи» уже не мой клуб, но мне нравится, как работает Спаллетти. Красивый футбол, который приносит победы. Я считаю, что «Наполи» идет к победе в чемпионате Италии, - цитирует слова Бенитеса TuttomercatoWeb.

«Наполи» дважды выигрывал в прошлом Скудетто, оба раза это было еще в прошлом столетии - сперва в 1987 году, затем в 1990.