Чалханоглу: «Мы будем фаворитами в матче с «Наполи»

Миланский «Интер» занимает лишь четвертое место в турнирной таблице итальянской Серии А, уступая одиннадцать очков «Наполи», но сразу после Нового года подопечным Симоне Индзаги предстоит матч как раз с неаполитанцами. Полузащитник команды Хакан Чалханоглу считает, что его команда будет выступать в этом матче с позиций фаворита.

- Решающий матч, который будет очень важен в призме дальнейшего развития чемпионата. Для нас будет очень важным победить. Мы будем играть дома с позиций фаворита. Нам надо показать все, на что мы способны, - считает Чалханоглу, слова которого цитирует Corriere della Sera.