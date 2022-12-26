​Бьянки: «Наполи» лидирует заслуженно»

Бывший тренер «Наполи» Оттавио Бьянки внимательно следит за успехами клуба в нынешнем сезоне. «Наполи» лидирует в чемпионате Италии, собрав восьмиочковое преимущество, а также пробился в плей-офф Лиги чемпионов. Бьянки, тренировавший клуб в 80-е годы прошлого столетия, когда там блистал Диего Марадона, считает подобный ход события заслуженным.

- «Наполи» заслуженно лидирует в турнирной таблице чемпионата. Это не везение, не стечение обстоятельств. Она была безупречна со всех точек зрения. Я не вижу ничего, что может остановить «Наполи», хотя знаю, что футбол непредсказуем, - цитирует слова Бьянки calcionapoli1926.it.