Анчелотти вспомнил свою работу в «Наполи»

В блистательной карьере итальянского специалиста был и сезон, проведенный у руля «Наполи», он руководил этой командой в сезоне 2018/2019. Сейчас Анчелотти внимательно следит за подвигами «Наполи» в Лиге чемпионов и чемпионате Италии, где команда уверенно лидирует в турнирной таблице. Анчелотти рад за «Наполи»:

- Я не хотел бы раздавать советы «Наполи», но уверен, что эта команда может наконец-то стать чемпионом Италии. Есть хорошая фора, но чемпионат еще очень длинный. У меня связаны приятные воспоминания с «Наполи». Не все шло идеально, но я поработал, как и хотел в тот момент, в Италии, потом был «Эвертон», а потом неожиданное возвращение в «Реал», - цитирует Анчелотти calcionapoli1926.it.