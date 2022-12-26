Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Анчелотти вспомнил свою работу в «Наполи»

26 Декабря 2022 • 18:57 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

В блистательной карьере итальянского специалиста был и сезон, проведенный у руля «Наполи», он руководил этой командой в сезоне 2018/2019. Сейчас Анчелотти внимательно следит за подвигами «Наполи» в Лиге чемпионов и чемпионате Италии, где команда уверенно лидирует в турнирной таблице. Анчелотти рад за «Наполи»:

- Я не хотел бы раздавать советы «Наполи», но уверен, что эта команда может наконец-то стать чемпионом Италии. Есть хорошая фора, но чемпионат еще очень длинный. У меня связаны приятные воспоминания с «Наполи». Не все шло идеально, но я поработал, как и хотел в тот момент, в Италии, потом был «Эвертон», а потом неожиданное возвращение в «Реал», - цитирует Анчелотти calcionapoli1926.it. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Карло Анчелотти Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Декабря
19:44 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» лидирует в гонке за Лосано слухи
19:40 · Италия. Серия А
​Бьянки: «Наполи» лидирует заслуженно»
19:05 · Италия. Серия А
Джаккерини: «Наполи» будет бороться за Скудетто до конца»
18:57 · Италия. Серия А
Анчелотти вспомнил свою работу в «Наполи»
18:51 · Нидерланды. Эредивизие
«Милан» пополнил список претендентов на Кудуса
18:44 · Италия. Серия А
Летом Зидан может стать тренером «Ювентуса»
18:36 · Италия. Серия А
Кьеллини рассказал, как Буффон купил ему билет на финал ЧМ-2006
18:32 · Нидерланды. Эредивизие
​«Аякс» сообщил «Ювентусу» стоимость Кудуса
18:27 · Италия. Серия А
​«ПСЖ» улучшит предложение Шкриньяру
18:25 · Италия. Серия А
Кварацхелия: «Люблю быть непредсказуемым»
17:58 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Милан - мой второй дом»
17:53 · Италия. Серия А
Агент Лаутаро: «Мысли всецело об «Интере»
17:42 · Италия. Серия А
Ибрагимович рассказал о своей любви к боевым искусствам
16:44 · Италия. Серия А
Ибрагимович рассказал, что чувствует, забивая очередной мяч
15:29 · Англия. Премьер-лига
Леау остаётся трансферной целью «Челси»
Все новости
Рекомендуем