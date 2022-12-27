Тюрам готов перейти в «Интер»

Форвард гладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам с радостью перешёл бы в миланский «Интер». По информации от La Gazzetta dello Sport, французский нападающий очень хочет попробовать свои силы в итальянской Серии А.

Более того, Тюрам убеждён спортивным проектом «нерадзурри». Команда прилагает большие усилия, чтобы заполучить одного из лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша Бундеслиги. Напомним, на счету Маркуса 10 голов в чемпионате – больше него забил только Кристофер Нкунку из «РБ Лейпцига».

Тюрама ранее также связывали с мюнхенской «Баварией», но команда Юлиана Нагельсманна в последнее время охладила интерес к футболисту, который следующим летом может стать свободным агентом.

Ходили слухи, что «Интер» может попытаться заполучить 25-летнего Тюрама уже в январе за сумму около 10 миллионов евро.