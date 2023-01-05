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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» нанёс первое поражение «Наполи» и вернул интригу в борьбе за Скудетто

05 Января 2023 • 00:41 Комментировать
Интер Милан
1:0
Наполи
окончен

Центральный матч тура в Италии получился очень упорным. «Интер» пытался стать третьей командой, которой удалось отобрать очки у «Наполи». В первом тайме Федерико Димарко, Маттео Дармиан и Ромелу Лукаку неплохо пробивали, но всё мимо. Ключевой стала атака миланцев на 56-й минуте. Федерико Димарко ускорился по правому краю поля и доставил мяч к линии вратарской, а там Эдин Джеко опередил опекуна и головой пробил в дальнюю часть ворот. Это было единственное попадание в створ на две команды. У «Наполи» остроты вообще не было вплоть до компенсированного времени, когда Джакомо Распадори все же не смог пробить голкипера.

1:0, «Интер» идет четвертым, его соперник лидирует с запасом в пять очков.

Протокол игры  
Интер Милан1:0Наполи
(1:0) Джеко Эдин56'  
Онана АндреШкриньяр МиланАчерби ФранческоБастони АлессандроДармиан Маттео 76' (Корреа Хоакин ( 76') Димарко Федерико 65' (Госенс Робин ( 65') Барелла Николо  84'Чалханоглу ХаканМхитарян Генрих 84' (Гальярдини Роберто ( 84') Джеко Эдин  27' 76' (Дюмфрис Дензел ( 76'  87') Лукаку Ромелу 64' (Мартинес Лаутаро ( 64')
Запасные: Де Врей СтефанКарбони ВалентинБелланова РаульДзанотти МаттиаКордац АлексАслани КристьянД'Амброзио ДанилоХанданович Самир
Мерет АлексДи Лоренцо Джованни  85'Ррахмани АмирМин-Чжэ Ким  88'Оливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-Франк 76' (Элмас Эльиф ( 76') Лоботка Станислав 85' (Симеоне Джованни ( 85') Зелиньски Пётр 65' (Лосано Ирвинг ( 65') Политано Маттео 65' (Распадори Джакомо ( 65') Осимхен ВикторКварацхелия Хвича 76' (Ндомбеле Танги ( 76')
Запасные: Сиригу СальватореЗедадка КаримМарфелла ДавидеРуй МариуЖуан ЖезусДзербин АлессиоДзаноли АлессандроЭстигор ЛеоДемме Диего
04 января. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Наполи
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