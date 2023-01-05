«Интер» нанёс первое поражение «Наполи» и вернул интригу в борьбе за Скудетто

Центральный матч тура в Италии получился очень упорным. «Интер» пытался стать третьей командой, которой удалось отобрать очки у «Наполи». В первом тайме Федерико Димарко, Маттео Дармиан и Ромелу Лукаку неплохо пробивали, но всё мимо. Ключевой стала атака миланцев на 56-й минуте. Федерико Димарко ускорился по правому краю поля и доставил мяч к линии вратарской, а там Эдин Джеко опередил опекуна и головой пробил в дальнюю часть ворот. Это было единственное попадание в створ на две команды. У «Наполи» остроты вообще не было вплоть до компенсированного времени, когда Джакомо Распадори все же не смог пробить голкипера.
1:0, «Интер» идет четвертым, его соперник лидирует с запасом в пять очков.
Протокол игры
|(1:0) Джеко Эдин56'
Онана Андре•Шкриньяр Милан•Ачерби Франческо•Бастони Алессандро•Дармиан Маттео76' (Корреа Хоакин (76') •Димарко Федерико65' (Госенс Робин (65') •Барелла Николо• 84'Чалханоглу Хакан•Мхитарян Генрих84' (Гальярдини Роберто (84') •Джеко Эдин 27'76' (Дюмфрис Дензел (76') • 87'Лукаку Ромелу64' (Мартинес Лаутаро (64')
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни• 85'Ррахмани Амир•Мин-Чжэ Ким• 88'Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк76' (Элмас Эльиф (76') •Лоботка Станислав85' (Симеоне Джованни (85') •Зелиньски Пётр65' (Лосано Ирвинг (65') •Политано Маттео65' (Распадори Джакомо (65') •Осимхен Виктор•Кварацхелия Хвича76' (Ндомбеле Танги (76')
04 января. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Бан пользователя