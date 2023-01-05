«Интер» нанёс первое поражение «Наполи» и вернул интригу в борьбе за Скудетто

Центральный матч тура в Италии получился очень упорным. «Интер» пытался стать третьей командой, которой удалось отобрать очки у «Наполи». В первом тайме Федерико Димарко, Маттео Дармиан и Ромелу Лукаку неплохо пробивали, но всё мимо. Ключевой стала атака миланцев на 56-й минуте. Федерико Димарко ускорился по правому краю поля и доставил мяч к линии вратарской, а там Эдин Джеко опередил опекуна и головой пробил в дальнюю часть ворот. Это было единственное попадание в створ на две команды. У «Наполи» остроты вообще не было вплоть до компенсированного времени, когда Джакомо Распадори все же не смог пробить голкипера.

1:0, «Интер» идет четвертым, его соперник лидирует с запасом в пять очков.