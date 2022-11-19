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Чемпионат Италии. Серия А

Шкриньяр близок к тому, чтобы продлить контракт с «Интером»

19 Ноября 2022 • 14:13 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.20 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр близок к тому, чтобы продлить своё сотрудничество с клубом. По информации от итальянского издания DAZN, словак должен подписать новый контракт с зарплатой в размере 6 миллионов евро в год.

Нынешнее соглашение Шкриньяра с «нерадзурри» истекает в конце сезона, чем до сих пор хочет воспользоваться «ПСЖ». Тем не менее, если верить источнику, Милан больше склоняется к варианту с продлением контракта с «Интером», хотя в Париже игрок мог бы зарабатывать больше.

В следующем сезоне Шкриньяр также может получить капитанскую повязку в «Интере», так как действующий лидер команды Самир Ханданович может уйти свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Шкриньяр
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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