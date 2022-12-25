Херман Денис: «Наполи» заслуживает Скудетто»

Аргентинский форвард Херман Денис, в прошлом выступавший за «Наполи», следит за успехами клуба в текущем сезоне. Неаполитанцы сыграли пятнадцать матчей в чемпионате Италии - тринадцать из них выиграли, а еще два завершились вничью.

- «Наполи» Лучано Спаллетти выступает очень сильно и я очень надеюсь, что так продолжится и дальше. Они должны выиграть Скудетто. Они заслуживают его, - цитирует Дениса fcinter1908.it.

Аргентинец выступал в составе «Наполи» с 2008 по 2010 год. Неаполитанцы, напомним, не становились чемпионами Италии с 1990 года, тогда это был второй титул за короткое время, после триумфа 1987 года.