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Чемпионат Италии. Серия А

Сальваторе Скилаччи: «Я не заиграл в «Интере» из-за травм»

29 Декабря 2022 • 00:02 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.15
04.01 22:45

Сальваторе Скилаччи, в 1990 году ставший лучшим бомбардиром и лучшим игроком итальянского чемпионата мира, вскоре после этого перебрался в миланский «Интер», но там провалился, причем настолько, что после этого ему пришлось уезжать доигрывать карьеру в Японию. Скилаччи считает, что у него не получилось в «Интере» из-за многочисленных травм.

- Я переходил в «Интер» столь же мотивированным, каким был до этого в «Ювентусе». В «Интере» решили поставить на меня. Но у меня было много травм, очень много, и это не позволило оправдать надежды руководства клуба, - цитирует слова Скилаччи Tuttosport.   

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сальваторе Скилаччи
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