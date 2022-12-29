Сальваторе Скилаччи: «Я не заиграл в «Интере» из-за травм»

Сальваторе Скилаччи, в 1990 году ставший лучшим бомбардиром и лучшим игроком итальянского чемпионата мира, вскоре после этого перебрался в миланский «Интер», но там провалился, причем настолько, что после этого ему пришлось уезжать доигрывать карьеру в Японию. Скилаччи считает, что у него не получилось в «Интере» из-за многочисленных травм.

- Я переходил в «Интер» столь же мотивированным, каким был до этого в «Ювентусе». В «Интере» решили поставить на меня. Но у меня было много травм, очень много, и это не позволило оправдать надежды руководства клуба, - цитирует слова Скилаччи Tuttosport.