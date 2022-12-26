Кварацхелия: «Люблю быть непредсказуемым»

Грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия не удивлен тем, что защитник Серии А пытаются изучать его манеру финтить, а иные подрастающие футболисты даже стараются подражать ему. Хвича дал понять, что это бесполезно, так как он постоянно стремится придумать что-то новое и удивить.

- Дриблинг? Все, кто пытается изучать меня, не имеют шансов. Я постоянно работаю над тем, чтобы придумать что-то новое и оставаться непредсказуемым. Всегда ищу новые игровые решения, - цитирует слова Кварацхелии calcionapoli1926.it.

Напомним, что грузинский футболист перебрался в Неаполь минувшим летом.