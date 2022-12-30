Лаутаро Мартинес вернулся к тренировкам в «Интере»

Чемпион мира по футболу Лаутаро Мартинес вернулся к тренировкам в своём клубе – миланском «Интере». Об этом пишет пресс-служба итальянской команды.

Напомним, несмотря на то, что Мартинес завоевал золотую медаль мундиаля в Катаре, турнир оказался для него провальным. Форвард часто мазал из хороших позиций, либо арбитр не засчитывал его голы. В итоге за все сыгранные шесть встреч на турнире Мартинес так и не забил. Поговаривали, что у игрока во время турнира обострились проблемы со здоровьем.

В текущем сезоне за «нерадзурри» у Мартинеса дела идут получше, чем в сборной – в 21 матче во всех турнирах он забил восемь раз и шесть раз отметился ассистом.