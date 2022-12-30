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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес вернулся к тренировкам в «Интере»

30 Декабря 2022 • 19:07 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.30 X 3.40 2 3.10
04.01 22:45

Чемпион мира по футболу Лаутаро Мартинес вернулся к тренировкам в своём клубе – миланском «Интере». Об этом пишет пресс-служба итальянской команды.

Напомним, несмотря на то, что Мартинес завоевал золотую медаль мундиаля в Катаре, турнир оказался для него провальным. Форвард часто мазал из хороших позиций, либо арбитр не засчитывал его голы. В итоге за все сыгранные шесть встреч на турнире Мартинес так и не забил. Поговаривали, что у игрока во время турнира обострились проблемы со здоровьем.

В текущем сезоне за «нерадзурри» у Мартинеса дела идут получше, чем в сборной – в 21 матче во всех турнирах он забил восемь раз и шесть раз отметился ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сборная Аргентины Лаутаро Мартинес
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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