Филиппо Индзаги: «Лаутаро вернётся ещё сильнее»

Аргентинский форвард Лаутаро Мартинес проел не самый удачный чемпионат мира с точки зрения индивидуальных показателей - как и Лукаку, он упустил несколько очень выгодных моментов, но, с другой стороны, в итоге Аргентина все-таки стала чемпионом мира, а в момент, когда надо было сделать дело, Лаутаро не подвел - и забил послематчевый пенальти Нидерландам.

Филиппо Индзаги, бывший наставник «Милана», уверен, что успех на Мундиале скажется на Лаутаро в лучшую сторону:

- Он устал, конечно, но победа в чемпионате мира придаст ему сил. Победы порождают новые победы, - цитирует слова Индзаги pianetamilan.it.