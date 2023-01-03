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Чемпионат Италии. Серия А

Филиппо Индзаги: «Лаутаро вернётся ещё сильнее»

03 Января 2023 • 06:35 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.35 X 3.40 2 3.05
04.01 22:45

Аргентинский форвард Лаутаро Мартинес проел не самый удачный чемпионат мира с точки зрения индивидуальных показателей - как и Лукаку, он упустил несколько очень выгодных моментов, но, с другой стороны, в итоге Аргентина все-таки стала чемпионом мира, а в момент, когда надо было сделать дело, Лаутаро не подвел - и забил послематчевый пенальти Нидерландам.

Филиппо Индзаги, бывший наставник «Милана», уверен, что успех на Мундиале скажется на Лаутаро в лучшую сторону:

- Он устал, конечно, но победа в чемпионате мира придаст ему сил. Победы порождают новые победы, - цитирует слова Индзаги pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Филиппо Индзаги Лаутаро Мартинес
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