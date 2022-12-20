Президент «Интера» высказался о неудачах Лукаку

Президент «Интера» Стивен Чжан рассказал, что думает о проблемах Ромелу Лукаку в текущем сезоне.

Арендованный у «Челси» нападающий пропустил всю осеннюю часть клубного сезона из-за мышечной травмы, а на чемпионате мира в Катаре, едва восстановившись, вышел на поле и упустил уйму голевых моментов в матче против Хорватии, что стоило Бельгии путёвки в 1/8 финала.

«У всех игроков бывают спады и подъёмы, и Ромелу – не исключение, – защищает 29-летнего бельгийца Чжан. – Мы ожидаем, что у него всё наладится. Лукаку вернулся к тренировкам, он усердно работает каждый день», – цитирует Sky президента «нерадзурри».