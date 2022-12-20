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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Интера» высказался о неудачах Лукаку

20 Декабря 2022 • 23:43 Комментировать (2)
Интер Милан
...
Наполи
1 2.20 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

Президент «Интера» Стивен Чжан рассказал, что думает о проблемах Ромелу Лукаку в текущем сезоне.

Арендованный у «Челси» нападающий пропустил всю осеннюю часть клубного сезона из-за мышечной травмы, а на чемпионате мира в Катаре, едва восстановившись, вышел на поле и упустил уйму голевых моментов в матче против Хорватии, что стоило Бельгии путёвки в 1/8 финала.

«У всех игроков бывают спады и подъёмы, и Ромелу – не исключение, – защищает 29-летнего бельгийца Чжан. – Мы ожидаем, что у него всё наладится. Лукаку вернулся к тренировкам, он усердно работает каждый день», – цитирует Sky президента «нерадзурри».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сборная Бельгии Ромелу Лукаку Стивен Чжан
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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Комментарии (2)
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KLINSMANN
20 Декабря 2022 в 23:56
Вухуджан!
Андрей Трунов
20 Декабря 2022 в 23:55
Лукаку долговязый, поэтому и не клеится у него ничего.
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