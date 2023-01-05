Принесший триумф «Интеру» гол Джеко оказался для него 20-м за миланский клуб в Серии А

В центральном матче шестнадцатого тура чемпионата Италии «Наполи» потерпел первое поражение в сезоне, уступив в Милане «Интеру» с минимальным счетом - 0:1. Единственный гол записал на свой счет боснийский гигант Эдин Джеко - он буквально вколотил, как дятел, мяч в ворота Алекса Мерета после идеального навеса со стороны Димарко.

Как выяснилось, гол Джеко оказался для него двадцатым за все время выступлений в составе «Интера» в Серии А - и все они были забиты в возрасте 35 лет и более. Любопытно, что за все предыдущие годы игроки «Интера» в возрасте 35+ забили в общей сложности 19 голов в Серии А - а один Джеко уже забил больше.