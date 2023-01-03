В среду «Интер» проведёт домашний матч против «Наполи» в чемпионате Италии. Это будет первая официальная игра «нерадзурри» после длительной паузы, связанной с проведением чемпионата мира. Комментарий на этот счёт дал рулевой миланской команды Симоне Индзаги.

«У нас больше опасений, чем уверенности. Такой длительный перерыв – что-то новое для всех. Мы много работали. Кто-то приехал позже с чемпионата мира, и они догоняют остальных. Я всем доволен.

Нам ждёт встреча с отличной командой. Только «Наполи» остаётся непобедимым в Европе», - высказался Индзаги в ходе пресс-конференции.