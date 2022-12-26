Лоботка продлил контракт с «Наполи»

Руководство «Наполи» смогло оставить одного из лидеров команды Станислава Лоботку.

По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, словацкий хавбек продлил контракт с лидером итальянской Серии А до 2027 года. Сообщается, что в сделке прописано условие пролонгирования сделки ещё на год. Ди Марцио отметил, что официально о продлении контракта будет объявлено в январе.

В футболке «Наполи» Лоботка выступает с 2020 года. В нынешней кампании на счету полузащитника 21 матч за «партенопейцев» в рамках всех состязаний, забив один мяч при одном ассисте.